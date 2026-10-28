«Праздник закончился»: почему россияне начали экономить и к чему это приведет

Потребительский оптимизм в России сходит на нет. По данным «СберИндекса», в сентябре реальные расходы населения выросли всего на 4,3% (в Альфа-банке дают более скромную оценку — 2,9%), сообщает "Коммерсант". При этом аналитики фиксируют важный сдвиг: спрос смещается в сторону продуктов питания, тогда как траты на непродовольственные товары и услуги замедляются.

Поддержку потреблению пока оказывает кредитование. По оценкам аналитиков, необеспеченные займы продолжают расти, так как доходы населения пока позволяют обслуживать долги даже при высоких ставках. Однако с 1 октября ЦБ ввел жесткие лимиты на выдачу «длинных» кредитов тем, кто тратит на долги более половины дохода. Аналитики уже прогнозируют замедление роста кредитования.

Оперативные данные «СберИндекса» за октябрь подтверждают тренд на охлаждение. Если в последней неделе сентября расходы превышали прошлогодние на 2,2%, то в октябре динамика упала до околонулевых значений (от -0,03% до +0,3%).

В Альфа-банке ждут дальнейшего торможения спроса в четвертом квартале, особенно в сегменте непродовольственных товаров. Продажи новых авто в сентябре уже остановились на уровне прошлого года. Из-за подорожания машин аналитики ждут перетока спроса на вторичный рынок и более простые комплектации. Дополнительным фактором давления на цены станет подорожание топлива и ослабление рубля.