Минус 10% за год: деловые поездки внутри России рухнули, уступив место онлайн-звонкам

Российский бизнес закрывает двери для командировок: спрос на деловые перелеты рухнул на 10,5%. По данным оператора «Аэроклуб», за девять месяцев 2026 года количество бронирований деловых поездок внутри страны сократилось на 10,5%, а за рубеж — на 6%. Компании массово режут тревел-бюджеты, делая согласование поездок многоступенчатым, сообщает "Коммерсант". Первыми под нож попадают визиты в филиалы и на конференции, тогда как встречи с ключевыми клиентами стараются сохранить до последнего.

При этом экономия на командировках обходится бизнесу дороже, чем кажется. По словам управляющего партнера HR-агентства А2 Алексея Чихачева, поездки долгое время были инструментом поощрения и развития: для молодого специалиста это признание, для менеджера — встреча с клиентом. Отказываясь от командировок, компании теряют инструмент мотивации. Хотя сами сотрудники с семьями часто воспринимают частые поездки не как бонус, а как нагрузку.

Восстановление рынка будет медленным. В А2 считают, что в первой половине 2027 года деловая активность останется на минимуме. Сначала вырастет спрос на критичные поездки, и только потом вернется интерес к отраслевым мероприятиям. Однако к практике массовых командировок бизнес вряд ли вернется в ближайшее время.

Отметим, спрос снижается не только на деловые поездки, но и на популярные направления отдыха. В этом году 15% россиян, планировавших летний отпуск за границей или по России через туроператора, в итоге отказались от поездки. Это следует из исследования аналитиков FUN&SUN, опросивших более 2300 туристов и агентов во второй половине мая 2026 года, сообщает АТОР.

«Основной причиной изменения планов у россиян стала финансовая неопределённость — так объяснили своё решение 45% респондентов», — отмечают эксперты. Ещё 22% опрошенных заявили, что просто не могут позволить себе высокие цены на туры.

Ситуация с охлаждением спроса характерна и для Байкала. По оценке экспертов, падение турпотока может составить до минус 30–40%.