Иркутская область: 65 участков под многоквартирные дома в зоне затопления

В регионе 111 пустых участков под многоквартирные дома лежат в зонах затопления и подтопления, подсчитал сервис проверки земельных участков ГИСЛС.

65 из них (58,6%) — в зоне затопления: льгота проекта изменений постановления № 360 их не касается, вернуть их в застройку владелец может только инженерной защитой — дамбой или подсыпкой территории. Это 11 га и 0,1 млрд руб. кадастровой стоимости. Ближе 30 км к столице региона (Иркутск) — 11 таких участков.

Еще 46 участков — в зоне подтопления. Их может вернуть в оборот проект изменений постановления № 360, если его примут. У 23 из них собственность публичная или не указана: если права на них появятся после 4 августа 2026 года, льгота действовать не будет. Если зону подтопления пересмотрят и проведут полосой 20 м, вне зоны оказались бы 43 участка, в ней остались бы 3. Само правило 20 м установленные границы не меняет: для этого зону нужно пересмотреть.

Отдельно — дома, которые уже строятся: в регионе 12 строящихся многоквартирных домов стоят на участках в зонах — 2122 квартиры, 11,7% строящихся в регионе квартир. Все 12 получили разрешение на строительство до запрета — после установления зоны, но до 4 августа 2026 года. Квартиры по городам: Иркутск — 2122. Минстрой разъяснил, что для домов по 214-ФЗ зона при выданном разрешении — не основание отказывать во вводе.

Напомним, с 4 августа 2026 года в зонах затопления и подтопления запрещено строительство, кроме самих сооружений инженерной защиты (ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса в редакции закона № 301-ФЗ). Проект изменений постановления № 360 (regulation.gov.ru/projects/171257, пока не принят) предлагает льготу только для зон подтопления: запрет строительства не применялся бы к участкам, права на которые возникли до 4 августа 2026 года, если это не создаёт угрозу жизни людей, обороне и безопасности государства. Зону затопления владелец может снять только инженерной защитой — дамбой или подсыпкой; по проекту защита своего участка стала бы основанием изменить зону, и правообладатель мог бы сам подать заявление — сейчас это делает только регион.