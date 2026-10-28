Ушел из жизни почетный гражданин Иркутска Юрий Шкуропат

В возрасте 89 лет ушел из жизни заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Иркутска Юрий Александрович Шкуропат. Мэр города Руслан Болотов выразил соболезнования родным и близким. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Юрий Александрович — человек-эпоха, человек-легенда. Его вклад в развитие Иркутска и региона неоценим. При его личном участии в областном центре возводились Ново-Иркутская ТЭЦ, масложиркомбинат, Музыкальный театр имени Н. М. Загурского, целые микрорайоны. Его проекты сформировали облик столицы Прибайкалья на десятки лет вперёд. Его уход — невосполнимая утрата для всех нас. Искренние соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказал Руслан Болотов.

С именем Юрия Шкуропата связано появление микрорайонов Университетский, Топкинский и Юбилейный;

он уделял внимание их социально-культурному развитию и благоустройству. С 1996 по 2025 год Шкуропат возглавлял Союз строителей Иркутской области. Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», знаком отличия «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Иркутской областью» и многими российскими и монгольскими медалями. За большой вклад в развитие города ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска».