«Байкал пустует»: загрузка отелей рухнула на 20%

В Иркутской области подвели итоги летнего туристического сезона. За три летних месяца регион принял около 800 тысяч туристов. Как заявила на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Евгения Николаева, это соответствует уровню прошлых лет — существенного прироста не произошло.

Главным вызовом сезона стал топливный кризис.

«Дефицит топлива и ограничения на заправках осложнили автомобильные поездки и трансферы, водные экскурсионные маршруты. По оценкам отельеров, загрузка снизилась на 15–20%, практически каждый подтвердил отмену бронирований в летний сезон», — отметила глава агентства Евгения Николаева.

Разница между стабильной официальной статистикой и негативными оценками отельеров объясняется «обелением» рынка: многие гостевые дома теперь работают легально и попадают в отчеты.

Международный вектор

По словам Евгении Николаевой, сезон стал периодом структурной перестройки потока: заметно выросло число самостоятельных путешественников. Регион усилил работу по международному позиционированию.

«Несмотря на кризис, неблагоприятную погоду, Байкал сохранил статус одного из ключевых направлений Сибири. Сейчас наша задача — вернуть международный трафик», — подчеркнула Евгения Николаева.

Статус Байкала как точки притяжения подтверждается рейтингами: в народном голосовании РИА Новости он занял третье место (16,2 балла), уступив только Татарстану и Алтаю.

Проблема цены

Главная преграда для туристов, считает Евгения Найдёнова, — стоимость перелетов.

«Желание поехать на Байкал есть, но цены на билеты в высокий сезон отпугивают. Мы ведем переговоры с авиакомпаниями, чтобы сдерживать цены. Ценообразование должно вестись в пользу развития субъекта, а не исключительно в получении сверх прибыли в сезон», — отметила глава агентства.

Надежды власти возлагают на зиму. По словам Николаевой, уже по итогам девяти месяцев виден прирост международного потока, регион посетили более 60 тысяч иностранных гостей. Это на 30% больше, чем годом ранее.

«Надеемся, что зимний сезон будет лучше предыдущего», – резюмировала глава агентства по туризму.

Отметим, в 2025 году Приангарье посетили более 2 млн человек. Эксперты говорят о «охлаждении» рынка в 2026 году. Байкал не исключение: представители отрасли ожидают спада турпотока по сравнению с 2025 годом на 30–40% по итогам года.