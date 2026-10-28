В рамках фестиваля искусств «Хворостовский» РУСАЛ представил первую в мире дирижерскую палочку из алюминия. Первым обладателем уникального инструмента стал французский дирижер Клеман Нонсьё.

РУСАЛ выступил инициатором проекта – разработал концепцию и проработал техническое решение. Специалисты компании подобрали сплав, который позволил создать легкий инструмент, пригодный для профессионального использования. Проект стал знаком уважения к искусству и памяти Дмитрия Хворостовского – выдающегося оперного певца, чье имя носит фестиваль. Идея также продолжает формирование образа Красноярска как алюминиевой столицы России, где металл находит применение не только в промышленности, но и в культурной жизни.

«Мы поддерживаем очень многие культурные проекты в Красноярске, и для нас большая честь взаимодействие с фестивалем искусств "Хворостовский" в таком формате. Красноярск уже стал столицей алюминиевых мостов, но звание алюминиевой столицы России невозможно представить без культурной составляющей. Так появилась идея объединить знаковый фестиваль и наш металл через дирижерскую палочку», – рассказала Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа.

Обладателем палочки стал французский дирижер Клеман Нонсьё, выступивший с Красноярским академическим симфоническим оркестром. Он отметил необычный внешний вид инструмента, его легкость и возможность использовать в работе.

«Для меня алюминий – это прежде всего то, что мы используем на кухне. Я не ожидал такого подарка. Во-первых, палочка очень легкая, и, конечно, это что-то новое. Она эстетичная, заметно отличается от обычных палочек, и с ней можно спокойно работать. Кто знает, может быть, через несколько лет такие палочки будут использовать дирижеры в России и по всему миру», – поделился впечатлениями Клеман Нонсьё.

Дирижер также высоко оценил Красноярский академический симфонический оркестр и отметил, что рад вновь выступить в Красноярске. По его словам, за три года путешествий по России он получил возможность по-новому оценить уровень оркестра и вновь убедился в его профессионализме.

Организаторами фестиваля выступают Красноярская краевая филармония, Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Красноярского края.