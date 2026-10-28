Мурашко: Клиники с ИИ снижают летальность на 40%

В клиниках, где врачи активно применяют искусственный интеллект, смертность может быть ниже на 40%, чем в учреждениях без таких технологий. Об этом на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, они уже по показателям своей эффективности, снижению летальности — дают очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться. Некоторые, конечно, сильно обнадеживающие, говорят о том, что ряд клиник может давать с использованием искусственного интеллекта до 40% эффективности снижения показателей летальности в клинике», — передает его слова ТАСС.

Министр оговорился, что данные пока «очень осторожные».

Разговор о прикладном применении ИИ в медицине, кино и малом бизнесе прошел недавно на III Байкальском IT-форуме в Иркутске. Мероприятие стало площадкой для обсуждения перехода технологии из экспериментов в повседневную практику. Помимо иркутских кейсов — детской робохирургии на платформе Versius, фильма «Алсиб», снятого с помощью нейросетей, и микробизнеса Светланы Козыриной с 13 ИИ-агентами — на форуме обсудили инфраструктуру и кадры.