После 35 лет россияне чаще выбирают вклады

Вклады остаются самым популярным инструментом сбережений у физлиц: в возрасте 20–35 лет их открывал каждый второй. Об этом свидетельствуют данные о покупках клиентов «Финуслуг» за январь — начало октября 2026 года.

С возрастом интерес к ним растет — после 65 лет вклады есть почти у всех клиентов.

Среди клиентов до 20 лет вклад есть у 41%, в группе 20–25 лет — у 54%, 26–30 лет — у 55%, 31–35 лет — у 57%. Самый заметный рост приходится на 36–45 и 46–55 лет: вклады открывали 67% и 78% клиентов соответственно. В 56–65 лет их выбирают 85%, а после 65 лет — 89%.

Ранее стало известно, что женщины заметно чаще мужчин выбирают вклады, тогда как фонды, облигации и брокерские счета мужчины покупают в 1,6–2,7 раза активнее.