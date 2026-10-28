Модернизация теплоснабжения Иркутска сэкономила городскому и областному бюджетам 535 млн рублей

В 2022–2025 годах в Иркутске построили и обновили целый ряд объектов теплоснабжения. Это повысило надежность отопления и улучшило экологию, но главное — снизило затраты на выработку 1 Гкал, что не дало вырасти тарифу. В итоге нагрузка на городской и областной бюджеты уменьшилась более чем на 535 млн рублей. Об этом сообщает администрация города.

«Модернизация инженерной системы — это не только обновление инфраструктуры, благодаря которой мы повысили надежность и улучшили экологию. Наряду с этим мы добились реальной бюджетной экономии: снизили нагрузку на бюджеты всех уровней. А те средства, что пришлось бы потратить на "латание дыр", можно направить на другие социально значимые проекты — школы, детские сады, благоустройство, в другие сферы», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В 2024 году к центральному теплоснабжению подключили микрорайон Зеленый: проложили более 4,3 км сетей и закрыли старую мазутную котельную. По оценке службы по тарифам региона, это не допустило прироста выпадающих доходов на 135,7 млн рублей в год.

В 2025 году завершили проект теплового луча на улице Баррикад:

более 5,5 км сетей, две перекачивающие насосные станции, семь тепловых пунктов и реконструкция бойлерной на Ново-Иркутской ТЭЦ. При переводе потребителей на ТЭЦ стоимость выработки 1 Гкал/ч упала с 3 253,73 до 2 413,51 рубля — на 34,8%; прирост выпадающих доходов не допустили на сумму более 400 млн рублей.

В этом году закрыли котельную ФГУП «РТРС» на 4-й Советской — это сбережет в 2026-м еще 1,4 млн рублей.

Сдерживание тарифной нагрузки снизило давление на областной бюджет: стоимость ресурсов для населения искусственно держится ниже экономически обоснованного уровня, но региону не пришлось экстренно наращивать субсидии на разницу между реальными затратами предприятий и тарифом для граждан.