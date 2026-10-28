«Налог есть, а набережной нет»: Отельеры Приангарья потребовали отчета за каждый рубль туристического сбора

В Иркутской области подвели итоги летнего сезона. Председатель комитета по туризму ТПП Восточной Сибири Марина Григорьева объяснила парадокс: официальная статистика рапортует о стабильности (около 800 тыс. гостей за летний сезон), а отельеры фиксируют падение загрузки на 15–20%.

«Это не значит, что статистика лжет, — пояснила Григорьева. — Это значит, что мы легализуем "серый" сектор. Люди вышли из тени, поэтому цифры выглядят неплохо. Но и удивляться снижению турпотока не стоит — это общероссийский тренд. Туризм — индикатор покупательной способности. Отдых сейчас не в приоритете у семей».

Почему бизнес не спешит легализовываться?

Агентство по туризму ведет работу по легализации, чтобы бизнес мог получать федеральные льготы. Однако, по мнению эксперта, кроме снижения покупательского спроса бизнес сдерживает ряд факторов:

тарифы на электроэнергию (за последние два года отельерам стало сложно понимать, какой процент коммунальных услуг будет в себестоимости)

(за последние два года отельерам стало сложно понимать, какой процент коммунальных услуг будет в себестоимости) туристический налог (в Иркутске он растет ежегодно, из-за чего хостелы массово закрываются)

(в Иркутске он растет ежегодно, из-за чего хостелы массово закрываются) отсутствие диалога с властью.

«Хостелов закрылось немало. Мы готовимся к диалогу с городом, чтобы у бизнеса был совещательный голос, а не думы молча принимали решения. Если хостелы закрываются, бюджет теряет НДФЛ и налоги от "упрощенки". Муниципалитет получает 1–3% туристического налога, но теряет гораздо больше», — поясняет Марина Григорьева.

Эксперт подчеркивает, что всё могло бы быть обоснованным, если бы отрасль видела, как туристический налог меняет инфраструктуру. Однако сейчас собранные средства не направляются на улучшение среды, как предполагалось изначально. Проблемы с санитарными зонами и благоустройством не решаются.

«Индикатор — набережная в Листвянке. Мы видим, что там особо ничего не поменялось, а при этом туристический налог взимается. Коллективные средства размещения платят его и не понимают, кто развивается на эти деньги. Это налог с оборота. Он не зависит от прибыли: есть она у предприятия или нет, отчисления всё равно должны быть. Это тяжёлая и очень серьёзная тема», — заявила Марина Григорьева.

Ожидания от зимнего сезона

В преддверии зимы отрасль беспокоит рост тарифов на электроэнергию для отопления.

«Они увеличивают затраты на содержание имущества там, где отопление идет за счет электричества. Пока мы очень надеемся, что зимний период будет хотя бы на уровне прошлой зимы», – подчеркивает Марина Григорьева.

При этом глубина бронирования сокращается — люди больше не планируют поездки вдолгую.

«Зато мы можем порадоваться за выездной туризм. Он растет, несмотря ни на что (ред. – продажи зарубежных туров в августе – сентябре выросли на 5–10% в годовом выражении), но это надо отдать должное нашему региону, потому что нам, сибирякам, всё равно нужно море», — добавила Григорьева.

Спикер подчеркнула, что необходимо продвигать регион на федеральном уровне, чтобы Байкал не проигрывал соседям.