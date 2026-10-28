До 350 тысяч рублей: В Приангарье раскрыли список вакансий с самыми высокими зарплатами в регионе

В Иркутской области зафиксирован рекордный спрос на рабочую силу. Аналитика Кадрового центра региона на портале «Работа в России» показала, что в 31 сфере деятельности представлены вакансии с доходом от 120 тысяч рублей.

Лидирует строительная отрасль: там открыто более 1,5 тысячи высокооплачиваемых позиций. Следом идут рабочие специальности (водители, слесари, электромеханики) — их более тысячи. На третьем месте — добывающая промышленность (около 600 вакансий). Высокий спрос также сохраняется в здравоохранении, логистике и лесной отрасли.

Всего в регионе размещено 26 тысяч вакансий. Из них 4,8 тысячи предлагают зарплату от 120 тысяч рублей, а еще 7,1 тысячи — от 100 тысяч.

Топ самых высокооплачиваемых предложений:

Водитель лесовоза — до 350 тыс. руб.

Сварщик трубопроводов — до 300 тыс. руб.

Директор по экологии — до 300 тыс. руб.

Врач УЗД — до 300 тыс. руб.

Пекарь — до 250 тыс. руб.

Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков отметил, что работодатели готовы улучшать условия для привлечения кадров. В филиалах «Работы России» для соискателей установили интерактивные планшеты с информацией о соцгарантиях.

«Наша задача — помочь жителям не просто найти работу, а выстроить карьеру. Карьерные консультанты помогут подготовить резюме, пройти собеседование или повысить квалификацию в рамках нацпроекта "Кадры"», — подчеркнул министр.