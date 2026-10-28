«Нефть всё решила»: Аналитик ВТБ назвал главную причину укрепления рубля в октябре

С начала октября рубль заметно укрепился к юаню: с локального максимума 12,85 рубля 6 октября курс опустился примерно до 12,08 рубля на открытии торгов 28 октября.

«Главная причина — рост цен на нефть, — поясняет Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции. — Валютная выручка экспортеров поступает на рынок примерно с двухмесячной задержкой. Два месяца назад Brent стоила около $90 за баррель, а еще двумя месяцами ранее — $75. Поэтому нынешнее укрепление рубля закономерно: экспортеры продают всё больше валюты. Сейчас Brent торгуется около $116 — примерно на $26 дороже. Значит, в ближайшие два месяца предложение валюты от экспортеров продолжит расти».

Рубль поддерживает и разница ставок. Банк России 23 октября второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14%, тогда как ставка RUSFARCNY на юаневом денежном рынке близка к нулю. Такой разрыв делает выгодными сделки кэрри-трейд (заимствования в юанях с размещением средств в рублевых инструментах), а они увеличивают спрос на рубль.

Есть и краткосрочные факторы. 28 октября заканчивается налоговый период, и в этот раз к ежемесячному НДПИ добавляется квартальный НДД, так что экспортерам придется продавать больше валюты. Кроме того, в эти дни «Газпром нефть», «Татнефть» и НОВАТЭК выплачивают дивиденды — в сумме около 400 млрд рублей, примерно столько же, сколько составят платежи по НДД. Дивиденды выплачиваются в рублях, поэтому для этих выплат экспортеры тоже конвертируют валютную выручку. В итоге курс юаня в ближайшие дни может опуститься и заметно ниже 12 рублей.

«На горизонте следующего года мы ждем, что рубль вернется к ослаблению. Главный фактор — снижение цены отсечения по бюджетному правилу с $59 до $50 за баррель с 2027 года. При прочих равных это увеличит покупки валюты Минфином примерно на 5 млрд рублей в день. Это заметный объем: среднедневной оборот в паре юань — рубль в сентябре составлял 150 млрд рублей. Второй фактор — снижение ключевой ставки: мы ожидаем, что после паузы оно продолжится.

При курсе около 12,08 рубля у нас нет уверенности, что это лучшая цена для покупки юаня в ближайшие недели. Рубль может укрепляться и после завершения налогового периода как из-за уже состоявшегося роста цен на нефть, так и по техническим причинам. Многое будет зависеть от геополитики: при новом обострении на Ближнем Востоке нефть может подорожать еще сильнее. С покупками валюты, возможно, стоит подождать до начала декабря. Мы рекомендуем разделить нужный объем покупок на несколько частей и приобретать валюту постепенно до конца года. Так инвестор распределяет валютный риск во времени», – резюмирует эксперт.