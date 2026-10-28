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Россияне стали вдвое чаще покупать автомобили, находившиеся в банковском залоге

Продажи залоговых автомобилей в России растет. Так, число реализуемых автомобилей одним из участников рынка - ВТБ выросло за девять месяцев 2026 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Чаще всего покупатели выбирают автомобили марки Lada — на неё приходится четверть сделок. Далее следуют KIA (14%), Hyundai (12%), Volkswagen (10%) и Chery (7%). Средняя цена проданных автомобилей в большинстве случаев составила от 0,5 до 1 млн рублей — на этот диапазон пришлось 38% сделок. Ещё 27% машин было продано дешевле 500 тыс. рублей, 19% — в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей и 11% — от 1,5 до 2 млн рублей.

Банки продают залоговые автомобили через крупные интернет-платформы объявлений, которые пользуются спросом у автомобилистов.  Объявления ВТБ на платформе Дром.ру, например, за первые девять дней размещения набрали более 160 тыс. просмотров, почти 5,5 тыс. пользователей добавили их в избранное.

«Аудитория стала активнее пользоваться онлайн-площадками для поиска и покупки таких активов. Расширение каналов продаж помогает быстрее находить покупателей», — отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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