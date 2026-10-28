Новости

«Пик пройден»: Эксперт предупредил о скором ослаблении рубля после двухмесячного максимума

Рубль укрепился до максимума за последние два с половиной месяца, однако уже в ноябре ситуация может измениться, считает Сергей Селютин, начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции.

«Сейчас подходящий момент, чтобы оценить уровень валютной диверсификации портфеля и при необходимости увеличить долю валютных активов», — отмечает эксперт.

Укреплению рубля способствовали налоговый период с выплатой нефтяными компаниями квартального налога на дополнительный доход (НДД), крупные дивидендные выплаты экспортеров в октябре — около 400 млрд рублей, а также сохранение ключевой ставки на высоком уровне — 14%.

«В ноябре спрос на иностранную валюту может вырасти, в том числе из-за увеличения объёмов покупок в рамках бюджетного правила. Это способно оказать давление на рубль», — резюмирует эксперт.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1562)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес