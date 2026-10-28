«Пик пройден»: Эксперт предупредил о скором ослаблении рубля после двухмесячного максимума
Рубль укрепился до максимума за последние два с половиной месяца, однако уже в ноябре ситуация может измениться, считает Сергей Селютин, начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции.
«Сейчас подходящий момент, чтобы оценить уровень валютной диверсификации портфеля и при необходимости увеличить долю валютных активов», — отмечает эксперт.
Укреплению рубля способствовали налоговый период с выплатой нефтяными компаниями квартального налога на дополнительный доход (НДД), крупные дивидендные выплаты экспортеров в октябре — около 400 млрд рублей, а также сохранение ключевой ставки на высоком уровне — 14%.
«В ноябре спрос на иностранную валюту может вырасти, в том числе из-за увеличения объёмов покупок в рамках бюджетного правила. Это способно оказать давление на рубль», — резюмирует эксперт.
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