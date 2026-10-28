Льготные автокредиты снова начнут выдавать с 1 декабря

Минпромторг и Минфин договорились возобновить программу поддержки спроса на автомобили через льготное автокредитование с 1 декабря 2026 года. Финансирование возьмут из лимитов следующего года. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Программа на текущий год уже перевыполнена – продано 178 тыс. автомобилей по двум программам — автокредитование и автолизинг

«Действительно приняли решение осознанное приостановить, поскольку лимиты на этот год были исчерпаны. Но мы нашли решение, точнее, министерство промышленности и торговли, министерство финансов внесли в правительство предложение, мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года», — передает его слова агентство «Интерфакс».

Условия программы в текущем году:

Размер скидки от стоимости машины:

20% — стандартный размер скидки для большинства регионов (для ДФО — 25%).

40% — для участников СВО и военнослужащих, получивших ранение или увечье.

10% — по подпрограмме «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми).

до 35% (но не более 925 000 рублей) — на отечественные электромобили и последовательные гибриды.

Требования к автомобилю: