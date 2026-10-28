«Тайное стало явным»: ФНС начала массово проверять квартиры россиян в Дубае

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала массово рассылать запросы гражданам по поводу сделок с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов компаний NSV Consulting и Tranio.

Эксперты называют это беспрецедентным случаем для российской налоговой практики: ведомство получило и начало использовать конкретные сведения о сделках с недвижимостью российских резидентов за рубежом.

Запросы касаются операций, совершенных с 2023 года. При этом у налоговой службы уже есть «широкий набор» данных об этих транзакциях.

Для получения информации о зарубежных активах россиян ФНС использует несколько механизмов международного обмена данными:

Автоматический обмен (CRS): передача данных о счетах и активах резидентов в автоматическом режиме.

Запросный обмен: точечные требования предоставить информацию по конкретным лицам.

Спонтанный обмен: получение данных от иностранных коллег в рамках оперативной работы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает ежегодно получать около 500 млрд рублей дополнительных доходов за счет вывода экономики из тени в 2027–2029 годах. «Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики — это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.