Жителя Иркутской области поймали на организации нелегальной миграции

В Иркутской области возбудили уголовные дела по факту организации незаконной миграции и мошенничества. Фигурантами стали местные жители, сообщает пресс-служба Су СКР по региону.

По версии следствия, 57-летний местный житель, вступив в преступный сговор иностранкой, находящейся в РФ незаконно, установил отцовство над ее тремя дочками, хотя он приходился им дедом. Детей признали россиянами, и женщина нелегально получила гражданство.

Кроме того, в марте 2024 года женщина получила пособия и другие выплаты на детей, которые потратила на личные нужды.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.