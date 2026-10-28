Международный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске в ноябре

В Иркутске с 19 по 22 ноября пройдет Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале». Почетными гостями станут Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, певица Fantine (Фантине), русско-кубинский коллектив Хуан Орлендис Бэнд, сообщили в областном правительстве.

В программе – концертные выступления, конкурсные прослушивания, мастер-классы, джем-сейшн и гала-концерт. Фестиваль откроется 19 ноября выступлением Анастасии Лютовой и коллектива «Лютый Бэнд».

20 ноября состоится юбилейный концерт ансамбля «Доктор Джаз» под руководством Александра Филиппова.

21 ноября – открытое семейное мероприятие «Джаз бывает разный» ТРК «Модный квартал».

Молодых музыкантов приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «Джаз на Байкале». 22 ноября состоится концерт-награждение победителей.

Гала-концерт фестиваля состоится 22 ноября в музыкальном театре.