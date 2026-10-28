Работника транспортной компании обвинили в получении взятки в 200 тысяч в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя по факту получения взятки в крупном размере. Подробности рассказали в Восточном МСУТ СК России.

По данным следствия, в 2020-2025 годах фигурант, являясь маневровым диспетчером железнодорожной станции, получил от сотрудника транспортно-экспедиционной компании свыше 200 тыс. рублей взятки за приоритетную маневровую работу по подаче порожних вагонов и уборке груженых вагонов для заинтересованных организаций.

В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.