Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 октября: 10 548,5000 руб/1 г золота и 138,5000/1 г серебра ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 548,5000 руб.

1 грамм серебра - 138,5000 руб.

1 грамм платины - 3 960,3201 руб.

1 грамм палладия - 2 666,8601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 130,6602 р. (1,25%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4400 р. (1,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,9499 р. (0,61%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,4701 р. (2,04%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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