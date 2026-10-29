Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 октября: 10 548,5000 руб/1 г золота и 138,5000/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 548,5000 руб.
- 1 грамм серебра - 138,5000 руб.
- 1 грамм платины - 3 960,3201 руб.
- 1 грамм палладия - 2 666,8601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 130,6602 р. (1,25%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4400 р. (1,03%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,9499 р. (0,61%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,4701 р. (2,04%).
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