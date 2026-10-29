Вклад «Драгоценный дуэт» от Примсоцбанка: 14,5% и место золоту в вашем портфеле

Примсоцбанк представляет вклад «Драгоценный дуэт» – возможность получить ставку 14,5% и одновременно начать формировать собственный запас драгоценных металлов.

Название вклада выбрано не случайно: он открывает «дуэт» рублёвых сбережений и драгоценных металлов. Это готовое решение для тех, кто хотел бы диверсифицировать накопления, но не знает, с чего начать.

Условия вклада

Срок – 122 дня.

Ставка – 14,5% (в отделении банка).

Минимальная сумма – 10 000 рублей.

Валюта – рубли.

Проценты начисляются в конце срока.

Пополнение и частичное снятие не предусмотрены; пролонгация не предусмотрена. При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Что нужно для открытия вклада

Вклад доступен физическим лицам при оформлении в офисе банка в день его открытия одного из двух вариантов:



Вариант 1 – счёт ОМС (обезличенный металлический счёт):

договор ОМС в золоте – от 10 граммов, при этом размер ОМС должен составлять не менее 40% от суммы привлечённых средств;

договор ОМС в серебре – от 1 килограмма, с тем же требованием не менее 40% от суммы средств.

Вариант 2 – инвестиционные золотые монеты или слитки: приобретение в банке в день открытия вклада драгоценных металлов на сумму не менее 10 граммов в золотом эквиваленте; при этом максимальная сумма вклада не может превышать стоимость приобретённых монет или слитков (независимо от их номинала).

Кому подойдёт

«Драгоценный дуэт» – для тех, кто хочет совместить привычные рублёвые сбережения с «золотым» активом: часть средств работает под высокий процент, а часть превращается в драгоценный металл, который остаётся у вас в распоряжении. Это удобный первый шаг в мир инвестиций в драгоценные металлы – без сложных схем и больших порогов входа.

Как открыть вклад

Обратитесь в любое отделение Примсоцбанка. Специалист поможет оформить вклад, счёт ОМС или подобрать монеты и слитки, ответит на вопросы о деталях условия. С подробными условиями вклада можно ознакомиться по ссылке.

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