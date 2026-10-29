Сбор за покупку авиабилетов собираются ввести в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Кремль вскоре назовет дату трехсторонних переговоров по Украине, сбор за покупку авиабилетов собираются ввести в России, названа сфера с самой высокой средней зарплатой в стране, а в Иркутской области медведь напал на человека. Подробнее – в обзоре СИА.

Трехсторонние переговоры

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, когда станет известна дата трехсторонних переговоров. «Дата будет [скоро определена. Но ясно, что это будет после 4 ноября», – пояснил он, добавив, что представителей Европы на эту встречу приглашать не планируется.

Сфера-лидер по зарплате

Названа сфера с самой высокой средней зарплатой в России по итогам августа 2026 года. Таковой стала добыча нефти и природного газа, где специалисты в среднем получали свыше 225 тыс. рублей. Также высокие доходы у работников трубопроводного транспорта – более 210 тысяч рублей, воздушного и космического транспорта – 217 тысяч рублей.

Сбор за авиабилеты

В России в 2027 году могут ввести дополнительный сбор за покупку авиабилетов. Эта мера направлена на поддержание поставки новых отечественных самолетов – МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. Размер сбора может составить 500 рублей при покупке билетов на внутренние рейсы и 1 тыс. рублей на международные.

Нападение медведя

66-летний россиянин спас от медведя своего 61-летнего товарища в Иркутской области. Мужчина увидел, как хищник набросился на его знакомого, после чего дважды выстрелил в агрессивное животное. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего поселка, где обратился к медикам: у него множественные открытые раны головы и рук. Сибиряка госпитализировали.

Нелегальная миграция

В Иркутской области возбудили уголовные дела по факту организации незаконной миграции и мошенничества. По версии следствия, местный житель установил отцовство над тремя дочками иностранки, хотя он приходился им дедом. Детей признали россиянами, и женщина нелегально получила гражданство и соцвыплаты. Сейчас проводится расследование.