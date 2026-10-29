Объем ИЖС с эскроу достиг 5 млн кв. м

С момента распространения механизма счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство по договорам подряда с 1 марта 2025 года объем строительства жилья таким способом достиг 5 млн кв. м. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. По данным на 1 октября 2026 года, заключено порядка 47 тыс. договоров подряда с применением эскроу.

«Мы видим, как рынок адаптируется к новым реалиям, интегрируя в свои бизнес-модели безопасный механизм эскроу. Наглядна и устойчивая положительная динамика: за последние 12 месяцев количество подрядчиков, использующих этот механизм, увеличилось на 2,2 тыс. и достигло 5,2 тыс. компаний. Это еще раз подтверждает тезис о том, что безопасное с финансовой точки зрения строительство отвечает интересам не только заказчика, но и подрядчика», — отметил Ниденс.

По 25,6 тыс. домов уже построены, 21,3 тыс. находятся в стадии строительства;

до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 7,7 тыс. индивидуальных домов. 99% строящихся с эскроу частных домов финансируются с использованием ипотеки, где традиционно высока доля заемных средств по программам с господдержкой. Практически все счета эскроу для взаиморасчетов с подрядчиками открыты в трех банках — Сбербанке, ДОМ.РФ Банке и ВТБ.

Чаще всего частные дома с эскроу строят в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Башкортостане.

Механизм эскроу-счетов в ИЖС активно применяется и в Иркутской области. В регионе около 159 компаний и ИП используют счета при заключении договоров подряда. С их использованием построено 500–600 частных домов, в стадии активного строительства находится около 239 объектов, а завершено более 380–500.