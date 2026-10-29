Нелегальная аренда жилья на Байкале подрывает развитие туризма

В Иркутской области в рамках эксперимента проводится легализация гостевых домов. Однако многие предприниматели предпочитают оставаться в тени с целью экономии денег, что замедляет развитие туризма в регионе. Подробности во время пресс-конференции рассказала генеральный директор Ассоциации предпринимателей туристического бизнеса Байкальского региона Анастасия Тетерина.

«Были осуществлены выезды именно в части контроля гостевых домов, чтобы нелегальные средства размещения прошли самооценку и начали работать в правовом поле. Никаких репрессивных мер не предпринималось – просто проводились профилактические беседы, выдавались предостережения. Комплексная проверка проходила совместно с Росреестром и налоговой. После этого действительно пополнился реестр официальных средств размещения», – пояснила спикер.

При этом, по ее словам, немало организаций решили продолжить работу в теневом секторе. Их «засилье» фиксируется на побережье Байкала и на Байкальском тракте, которые пользуются особой популярностью у туристов. Фактически такие организации не являются нарушителями, поскольку в стране разрешено сдавать жилье в краткосрочную аренду, однако они ничего не платят региону со своей деятельности, хотя зачастую представляют собой полноценные туристические базы.

«Эти незаконные средства размещения не платят туристический налог. Они называют себя самозанятыми, но по факту такими не являются, они вообще ничего не платят. Регионы получают от них только так называемый мультипликативный эффект: заработанные деньги они тратят в магазинах Иркутской области и так далее», – отметила Тетерина.

По словам эксперта, не только Приангарье недополучает средства, но и туристы оказываются под угрозой, поскольку этот бизнес не контролируется. «У них нет никаких проверок, у них нет ничего, то есть они полностью находятся в тени», – подчеркнула спикер.

Страдает от нелегалов и официальный бизнес: незаконные гостиницы занижают цены, переманивая выгодными предложениями отдыхающих, что не могут себе позволить те, кто работает по-белому. Последним приходится не только делать названные ранее отчисления, но и платить за сотрудников, трудоустроенных в соответствии с законодательством. Эксперт считает, что в сложившейся ситуации есть вина муниципалитетов, которые недостаточно контролируют бизнес.

«С этими средствами размещения очень плохо работают муниципальные образования. То есть муниципальный земельный контроль у нас как-то очень-очень сильно просел, потому что если бы они смотрели за своими территориями и осуществляли этот контроль, то понимали бы, что у них происходит, что есть нарушение, что это нецелевое использование земельного участка. Кому, как не им, необходимо это выявлять», – подчеркнула Анастасия Тетерина.