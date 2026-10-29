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Геополитика: какие акции защитят портфель при позитиве и что брать при негативе

Российский рынок акций последние недели активно растет на фоне улучшения геополитического фона. Анонсированная дизельная сделка РФ и США, а также попытки возобновить трехсторонние переговоры по Украине помогли Индексу МосБиржи подняться к 2500 пунктам. Однако степень неопределенности остается высокой. Риторика лидеров РФ, США и ЕС, а также события переговорного трека уже неоднократно влияли на настроения инвесторов: ожидания сменялись отсутствием комментариев и быстрой коррекцией, отмечают эксперты БКС.

Позитивный сценарий (Снятие напряженности)

Как прогнозируют аналитики, если геополитический фон продолжит улучшаться, а санкции будут постепенно сниматься, выиграют компании, ориентированные на рост и экспорт:

  • Ozon (OZON): Восстановление цепочек поставок и снижение рисков атак.
  • РУСАЛ (RUAL): Возвращение на премиальные рынки ЕС.
  • ВТБ (VTBR): Уход риска атак на Wildberries и ускорение снижения ключевой ставки.
  • Роснефть (ROSN): Высокая чувствительность к снижению дисконта на российскую нефть.
  • НОВАТЭК (NVTK): Начало реализации новых СПГ-проектов и приход инвесторов.
  • ЛУКОЙЛ (LKOH): Получение средств за продажу зарубежных активов.
  • Совкомфлот (FLOT): Импульс от снижения дисконтов в условиях высокого фрахта.

Негативный сценарий (Эскалация)

Если геополитическая обстановка ухудшится, а отношения с США вновь охладятся, рынок может вернуться к минимумам июня-июля. В этом случае защитными или интересными для игры на понижение станут:

  • Аэрофлот (AFLT): Риск новых ограничений на полеты в зарубежные страны.
  • Самолет (SMLT): Давление жесткой ДКП и процентных расходов выше EBITDA.
  • Совкомфлот (FLOT): Риск ареста танкеров.
  • АФК Система (AFKS): Давление высоких процентных расходов и риски, связанные с непубличными активами.
  • ВТБ (VTBR): Риск новых атак на Wildberries и отсутствие снижения ключевой ставки.
  • ЛУКОЙЛ (LKOH): В цене уже заложены ожидания получения средств, при негативе настроения испортятся.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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