Геополитика: какие акции защитят портфель при позитиве и что брать при негативе

Российский рынок акций последние недели активно растет на фоне улучшения геополитического фона. Анонсированная дизельная сделка РФ и США, а также попытки возобновить трехсторонние переговоры по Украине помогли Индексу МосБиржи подняться к 2500 пунктам. Однако степень неопределенности остается высокой. Риторика лидеров РФ, США и ЕС, а также события переговорного трека уже неоднократно влияли на настроения инвесторов: ожидания сменялись отсутствием комментариев и быстрой коррекцией, отмечают эксперты БКС.
Позитивный сценарий (Снятие напряженности)
Как прогнозируют аналитики, если геополитический фон продолжит улучшаться, а санкции будут постепенно сниматься, выиграют компании, ориентированные на рост и экспорт:
- Ozon (OZON): Восстановление цепочек поставок и снижение рисков атак.
- РУСАЛ (RUAL): Возвращение на премиальные рынки ЕС.
- ВТБ (VTBR): Уход риска атак на Wildberries и ускорение снижения ключевой ставки.
- Роснефть (ROSN): Высокая чувствительность к снижению дисконта на российскую нефть.
- НОВАТЭК (NVTK): Начало реализации новых СПГ-проектов и приход инвесторов.
- ЛУКОЙЛ (LKOH): Получение средств за продажу зарубежных активов.
- Совкомфлот (FLOT): Импульс от снижения дисконтов в условиях высокого фрахта.
Негативный сценарий (Эскалация)
Если геополитическая обстановка ухудшится, а отношения с США вновь охладятся, рынок может вернуться к минимумам июня-июля. В этом случае защитными или интересными для игры на понижение станут:
- Аэрофлот (AFLT): Риск новых ограничений на полеты в зарубежные страны.
- Самолет (SMLT): Давление жесткой ДКП и процентных расходов выше EBITDA.
- Совкомфлот (FLOT): Риск ареста танкеров.
- АФК Система (AFKS): Давление высоких процентных расходов и риски, связанные с непубличными активами.
- ВТБ (VTBR): Риск новых атак на Wildberries и отсутствие снижения ключевой ставки.
- ЛУКОЙЛ (LKOH): В цене уже заложены ожидания получения средств, при негативе настроения испортятся.