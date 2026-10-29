Утром 29 октября Иркутск сковали 8-балльные пробки

Утром 29 октября в Иркутске из-за сильного снегопада образовались масштабные заторы, достигшие 8 баллов. Ночной снег и штормовой ветер с порывами до 15–18 м/с привели к гололедице и снижению видимости.

Где затруднено движение

Сложнее всего ситуация на подъезде к Глазковскому мосту, на участке от технического университета в сторону Академического моста, на улице Трактовой и подходах к Иркутному мосту.

В Правобережном округе и центре загружены Чкалова и Степана Разина, улицы Ленина, Карла Маркса, Рабочая, район Маратовского кольца, Сурнова — на въезд со стороны Иннокентьевского моста, Рабочего Штаба в сторону Качугского тракта.

В Октябрьском районе пробки на Байкальской, особенно в районе Лисихи и у Музыкального театра, а также на Седова, Партизанской и 25 Октября.

Полностью закрыто движение на улице Левитана у дома № 36 в Радужном из-за планового ремонта теплосетей до вечера.

Что с такси

Стартовая стоимость поездки в популярных агрегаторах такси выросла до 250 рублей. Доехать из отдаленной точки города до центра можно за 1000 рублей. Это значительно меньше, чем в прошлый снегопад, тогда стоимость доходила до 1300 рублей.

Как реагируют водители

«Реально? Кто-то еще не переобулся? Видел автомобиль, который с места сдвинуться не мог».

«Пробка из грузовиков и маршруток», – пишет водитель, стоящий на участке с остановки Кая до улицы Маяковского.

«Очень накатано, практически лед», – комментарий в районе улицы Грязнова.

«Быстрее пешком уже», – жалуется житель микрорайона Университетский.

Что говорят власти

В Иркутской области в ближайшие дни ожидается непогода. На регион надвигается циклон, которые принесет неблагоприятные явления.

«С 28 по 30 октября в Иркутской области ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15−20 метров в секунду, мокрый снег и метели. 28 октября днем в северо-западных, западных районах, 29 октября ночью в центральных, южных и верхнеленских районах порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду», – предупредил губернатор Игорь Кобзев.

На дорогах области и города формируются снежный накат, гололедица, поэтому автомобилистов просят при интенсивном снегопаде и сильном ветре по возможности воздержаться от поездок. Из-за работы спецтехники возможно перекрытие движения на загородных трассах.

Что с погодой

По области 29 октября ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с, ночью в центральных, южных и верхнеленских районах — до 25 м/с, снег, местами сильный, метели. На Байкале 29–30 октября местами ожидается очень сильный ветер с порывами 32–37 м/с. На дорогах области и города снежный накат и гололедица. МЧС рекомендует воздержаться от длительных поездок на личном транспорте, по возможности оставаться дома и не оставлять детей без присмотра.