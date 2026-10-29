Блогеры с авторскими путешествиями «отнимают хлеб» у иркутских туроператоров

Популярные блогеры стали заниматься незаконным турбизнесом и вывозить своих подписчиков в различные локации, в том числе на озеро Байкал в Иркутской области, в результате чего люди стали меньше пользоваться услугами официальных туроператоров, заметили представители отрасли. Об этом во время пресс-конференции рассказала генеральный директор Ассоциации предпринимателей туристического бизнеса Байкальского региона Анастасия Тетерина.

«Туроператоры у нас страдают от того, что очень много, прямо засилье, не побоюсь этого слова, всех этих авторских туров, которые организуют блогеры. У нас просто блогеры, которые вели свои страницы в соцсетях, рассказывали о чем угодно, теперь стали незаконными туроператорами. То есть они собирают свою аудиторию и вывозят ее и на Байкал, и даже за границу», – рассказала спикер.

Она рассказала, что этому сектору требуется контроль, поскольку нелегальный бизнес тормозит развитие регионального туризма и предпринимателей, которые работают в правовом поле.

Особо следить, по словам Анастасии Тетериной, нужно и за теневыми гостиницами: они зарабатывают деньги, но не делают никаких отчислений Приангарью, что тоже подрывает развитие туротрасли.