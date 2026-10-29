«Яндекс» и Ozon в топе: «СберИнвестиции» обновили список самых перспективных акций

Аналитики «СберИнвестиций» внепланово обновили топ самых перспективных российских акций. В список добавили бумаги маркетплейса Ozon, при этом исключив из подборки HeadHunter (HR), сообщает РБК.

Почему изменили топ?

За последние две недели российский рынок акций значительно вырос на фоне позитивных геополитических новостей. Индекс МосБиржи прибавил 12,8%, достигнув на пике 2543 пунктов. В таких условиях аналитики решили пересмотреть подборку перспективных бумаг.

Почему Ozon?

Акции Ozon вернули в список благодаря очень сильным финансовым результатам за III квартал 2026 года:

Оборот вырос на 42% год к году, до 1,6 трлн рублей.

Чистая прибыль увеличилась на 25%, до 3,7 млрд рублей.

Старший аналитик Денис Иконников пояснил, что такие результаты связаны с перетоком части клиентов от основного конкурента — Wildberries.

Почему исключили HeadHunter?

Акции HeadHunter исключили из подборки, так как они считаются низковолатильными и подходят для падающего или бокового тренда. В условиях текущего «бычьего» (растущего) рынка бумаги HeadHunter могут отставать от широкого рынка. Тем не менее в «СберИнвестициях» сохраняют позитивный взгляд на компанию из-за её двузначной дивидендной доходности.

Топ-9 перспективных акций (обновленный список):

«Яндекс» — целевая цена 5500 руб.

«Т-Технологии» — 430 руб.

Ozon — 5500 руб.

«Татнефть» (обыкн.) — 930 руб.

НОВАТЭК — 1565 руб.

Сбербанк (обыкн.) — 386 руб.

«Дом.РФ» — 2750 руб.

ММК — 30 руб.

ЛУКОЙЛ — 7100 руб.

Ранее аналитики БКС на фоне геополитических изменений назвали, какие акции защитят портфель при позитиве и что брать при негативе.Они также, как и эксперты Сбера, отметили, что российский рынок акций последние недели активно растет на фоне улучшения геополитического фона. Анонсированная дизельная сделка РФ и США, а также попытки возобновить трехсторонние переговоры по Украине помогли Индексу МосБиржи подняться к 2500 пунктам. Однако степень неопределенности остается высокой.

При улучшении геополитики и смягчении санкций, по мнению аналитиков БКС, выиграют экспортеры и компании роста: Ozon (OZON) за счет восстановления поставок, РУСАЛ (RUAL) благодаря возвращению на рынки ЕС, ВТБ (VTBR) из-за снижения ставки и ухода рисков для Wildberries, Роснефть (ROSN) при сокращении дисконта на нефть, НОВАТЭК (NVTK) на фоне новых СПГ-проектов, ЛУКОЙЛ (LKOH) от получения средств за продажу зарубежных активов, а Совкомфлот (FLOT) — от снижения дисконтов при высоком фрахте..