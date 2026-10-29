Курс на 85 и ставка 14%: Сбербанк дал жесткий прогноз по рублю до конца 2026 года

Сбербанк ожидает курс доллара в четвертом квартале 2026 года на уровне 80–85 рублей. Об этом сообщил зампред правления банка Тарас Скворцов в ходе разбора финансовых результатов за третий квартал, передаёт РБК.

Относительно заседания ЦБ 18 декабря эксперт допустил снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов.

«На двух последних заседаниях ЦБ взял паузу в цикле снижения из-за сохранения высоких инфляционных ожиданий. Мы допускаем вариант сохранения ставки в декабре, но считаем, что есть существенная вероятность снижения на 25 б.п.», — сказал Скворцов.

Макропрогноз Сбербанк обновил прогнозы на конец 2026 года:

ВВП: рост на 0,5–1%.

Инфляция: 6,5–7,5%.

Разница между ставками по вкладам и уровнем ключевой ставки будет зависеть от банковской ликвидности. Если она улучшится, проценты по депозитам могут снизиться сильнее, чем сама ставка ЦБ.

Мнения экспертов

Экономист Михаил Задорнов считает объективным курс доллара в 80–85 рублей, так как экспорт России растет на 20% при увеличении импорта на 15%, что создает сильный платежный баланс и избыток валютной выручки.

Эксперт ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин ожидает ослабления рубля в ноябре: после пика укрепления, вызванного налоговыми выплатами, дивидендами экспортеров (около 400 млрд рублей) и ключевой ставкой в 14%, спрос на валюту вырастет из-за бюджетных покупок. Селютин рекомендует инвесторам увеличить долю валютных активов.