ЦБ ограничит длинные автокредиты и займы под залог авто

Банк России сохранил текущие параметры макропруденциальных инструментов, кроме значений макропруденциальных лимитов для целевых автокредитов и нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Для ограничения возможности искусственного занижения долговой нагрузки заемщика с I квартала 2027 года устанавливаются МПЛ на выдачу кредитов на длительный срок по целевым автокредитам и по нецелевым потребительским кредитам, выданным под залог автомототранспортных средств», – говорится в сообщении.

С начала 2023 года банки существенно нарастили выдачу целевых автокредитов на срок свыше семи лет: их доля выросла с 8% во втором квартале 2022 года до 26% во втором квартале 2026-го.

Для займов со сроком погашения от восьми лет Банк России установит нулевой лимит 6%. Для потребительских кредитов под залог автомобиля сроком от пяти лет планируется ограничение в 1%.