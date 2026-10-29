«ИрАэро» в Иркутске оштрафовали за сверхурочную работу без согласия сотрудников

В Иркутске привлекли к ответственности авиакомпанию «ИрАэро». Ее оштрафовали за нарушение прав работников, сообщает Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в авиакомпании ненадлежащим образом велся учет рабочего времени, а также допускалось превышение продолжительности полетного времени и привлечение работников к сверхурочным работам без их согласия.

Перевозчика привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства», назначены штрафы на 52 тыс. рублей.