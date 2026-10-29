В Кремле жестко ответили, пустят ли европейцев за стол переговоров в Абу-Даби

В Кремле прокомментировали участие европейских лидеров в переговорном процессе по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в качестве представителей Европы пока не обсуждается, передаёт РБК.

«Пока об этом речи совершенно не идет, никто ничего не рассматривает», — сказал Ушаков. Он уточнил, что сейчас существует договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США. Именно в таком формате пройдут переговоры.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, в которых примут участие Россия, США и Украина, пройдут после 4 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что точная дата будет определена в ближайшее время, передают "Ведомости". При согласовании даты переговоров будут учитывать обстановку на поле боя. Состав российской делегации пока не определен.

Напомним, 27 октября Владимир Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре по инициативе финской и норвежской сторон. В ходе беседы российский лидер сообщил о гуманитарной операции в Алешках и введении режима тишины в этом районе. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров в Абу-Даби в первой половине ноября.

После разговора с Путиным Стубб и Стёре созвонились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер сообщил, что они передали Москве призыв к «реальным шагам по деэскалации» в отношении энергетики и инфраструктуры. Стороны также обсудили подготовку ноябрьской встречи.

При этом 28 октября Ушаков уточнил позицию Кремля: европейских представителей на предстоящие трехсторонние консультации приглашать не планируют.

«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», — отметил помощник президента.