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Скачок на 32%: Всемирный банк предсказал резкий рост цен на энергоносители в 2026 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует резкий скачок цен на энергоносители в 2026 году — на 32%, после чего в 2027 году ожидается их падение на 12%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз организации.

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В целом цены на сырьевые товары в текущем году вырастут на 23%, выйдя на второй по величине уровень с 2013 года. В следующем году рост стоимости сырья замедлится до 7%.

«Конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы нефти и наверняка выведет цены на энергоносители на четырехлетний максимум. Между тем перебои поставок зерновых и погодное явление Эль-Ниньо представляют угрозу для урожаев и доступности продовольствия», — говорится в пресс-релизе организации.

Средняя цена Brent в IV квартале 2026 года составит почти $100 за баррель, за весь текущий год — $91 за баррель. В 2027 году эта цифра, как ожидается, опустится до $79 за баррель.

Цены на газ в Европе в 2026 году вырастут на 58,3%, а в 2027 году снизятся на 7,9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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