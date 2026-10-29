Путин: ФНС России — одна из самых эффективных служб в мире

Владимир Путин 28 октября высоко оценил работу Федеральной налоговой службы, назвав ее одной из самых эффективных в мире. По его словам, по оснащенности и современности процессов она напоминает центр управления космическими аппаратами. Об этом пишет газета «Известия».

«Могу без всякого преувеличения сказать: она (российская налоговая система. — Ред.) одна из наиболее эффективных в мире», — сказал президент.

Путин отметил, что это сказывается и на самих налогоплательщиках: прозрачная автоматизированная система сокращает число необоснованных и коррупционных проверок. Он добавил, что служба эффективно работает во всех сферах — от торговли до услуг. Иностранным гостям президент предложил направлять в Россию своих специалистов, чтобы сотрудники ФНС делились с ними знаниями и разработками.

Ранее ФНС собрала с крупнейших компаний 91 млрд рублей до проверок. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее.