«Эпоха сверхприбылей закончилась»: Аренда офисов в Москве перестала дорожать темпами 2025 года

Аренда офисов в Москве перестала дорожать прежними темпами. Согласно исследованию Commonwealth Partnership (CMWP), средневзвешенная базовая ставка аренды качественных офисов в Москве за 9 месяцев 2026 года составила 35 869 руб. за кв. м в год. Это на 12% выше, чем годом ранее, однако темпы роста замедлились на 23 процентных пункта по сравнению с 2025 годом, сообщают "Ведомости".

Руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский прогнозирует, что к декабрю средняя ставка может упасть до 33 522 руб. (минус 3% год к году), а в 2027 году снизиться до 31 750 руб. за «квадрат».

Подтверждение тренда

Другие консультанты подтверждают замедление. В IBC Real Estate зафиксировали рост средневзвешенной запрашиваемой ставки на 10% (до 32 800 руб.) за III квартал 2026 года. Для сравнения: в 2025 году за тот же период рост составлял 21%.

Детализация по классам (Bright Rich | Corfac International):

Класс А: 39 500 руб. за кв. м (+11,3% год к году).

Класс B: 30 500 руб. (+7%).

Премиум-сегмент: 80 800 руб. (+10%).

Эксперты отмечают, что высокая конкуренция и падение числа сделок заставляют рост цен остановиться.