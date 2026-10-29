Вандалы заплатят больше 100 тысяч рублей за разбитый ледовый парк в Ангарске

В городе Ангарске Иркутской области вандалы разбили ледовый парк, который был создан для жителей. Их нашли и привлекли к материальной ответственности. Об этом рассказал мэр Сергей Петров.

Фото: пресс-служба администрации Ангарска

«Каждый год мы стараемся сделать город уютнее и красивее, особенно к праздникам. В прошлом декабре в парке имени 10-летия Ангарска появились ледяные скульптуры с подсветкой по мотивам любимых советских мультфильмов. Одной из них – "Трубадуру и принцессе" – суждено было простоять совсем недолго. Двое подростков дважды разрушили ледяную композицию. Сначала ее повалили "от скуки" 12 декабря, а после восстановления – снова разбили 18-го», – поделился мэр.

Мастерам пришлось дважды вырезать скульптуру заново, а администрации – обращаться в полицию. Благодаря правоохранителям вандалом удалось найти. Ими оказались подростки, не достигшие 16 лет, потому отвечать пришлось их родителям.

«Ангарский городской суд принял решение: семьи солидарно обязаны возместить муниципалитету ущерб в размере 106 890 рублей, а также оплатить госпошлину – 4 207 рублей», – пояснил Петров.