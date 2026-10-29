Часть пенсионеров получит январскую пенсию в декабре

Тем, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 10-е число, в декабре перечислят две суммы — декабрьскую и досрочную январскую за 2027 год. Об этом ТАСС рассказала глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Элеонора Кавшар.

«В 2027 году новогодние каникулы затянутся на 11 дней, и многие наши пенсионеры, как и в предыдущие годы, получат деньги за январь в конце декабря. Это не дополнительная выплата, не "13-я пенсия". Это досрочная выплата за следующий месяц», — подчеркнула парламентарий.

Индексации в этой выплате не будет: в 2027 году страховую пенсию повысят в два этапа — на 6,8% с февраля и на 3,3% с апреля. Кавшар объяснила досрочный перевод тем, что в новогодние каникулы не работает большинство организаций, включая «Почту России», поэтому январские деньги приходят в декабре.

По прогнозам Минтруда и Соцфонда, средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года должен составить около 29 904 рублей.

Показатель вырастет до этого уровня через два этапа. Первый пройдет 1 февраля 2027 года (на 6,8% по фактической инфляции за 2026 год), а второй — 1 апреля 2027 года (дополнительно на 3,3% с учетом роста фонда оплаты труда).