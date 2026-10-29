«Минус 13%»: Ввод жилья в России в сентябре рухнул, несмотря на обещания чиновников сдать 100 млн кв. м.

Ввод жилья в России продолжает замедляться. По данным Росстата, за январь—сентябрь 2026 года в стране сдано 66,3 млн кв. м жилья, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре падение составило 8,8% (8,2 млн кв. м).

Разделение рынка

Отрицательная динамика почти весь год обеспечивалась за счет индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет "Коммерсант". За 9 месяцев частники сдали 41,4 млн кв. м (минус 20,8%). Хотя в сентябре ИЖС показало символический рост на 4%, этого недостаточно для компенсации общего падения.

Сектор многоквартирного жилья (МКД) выглядит стабильнее, но тренд сменился. За 9 месяцев застройщики ввели 24,9 млн кв. м (+2,7%). Однако в сентябре падение в этом сегменте оказалось гораздо глубже — минус 25% (до 3 млн кв. м).

Запуск новых проектов

Застройщики стали реже выводить новые объекты на рынок. Объем запуска новых проектов за 9 месяцев составил 29,2 млн кв. м (+5%). Однако весь этот прирост был обеспечен в первом квартале (+35%). Во втором и третьем кварталах запуск новых проектов снижался на 6% и 8% соответственно.

Минстрой сохраняет оптимизм. Несмотря на трудности в ряде регионов, ведомство рассчитывает выполнить годовой план в 100 млн кв. м, хотя текущие темпы делают эту задачу крайне сложной.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что снижение объемов вводимого в эксплуатацию жилья возможно, если не будут приняты дополнительные меры и существенно не снизится ключевая ставка Центробанка.

«Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства, существенно не снизится ставка Центробанка — да», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном снижении ввода жилья.

Хуснуллин также подчеркнул, что уменьшение финансирования приведет к сокращению новых строительных проектов и, как следствие, снижению объема введенного жилья. По его словам, если меры не будут приняты сейчас, падение проявится уже в 2029–2030 годах.

Вице-премьер напомнил, что инвестиционный строительный цикл составляет около трех лет, поэтому текущие результаты зависят от решений, принятых ранее. В 2026 году правительство планирует ввести около 100 млн кв. м жилья, тогда как в 2023 году этот показатель составил примерно 110 млн, а в 2025-м — порядка 108 млн кв. метров.