«Шорт-сквиз» на миллиард: Акции девелоперов взлетели на 30% из-за закрытия коротких позиций

Акции российских застройщиков неожиданно стали лидерами роста на Московской бирже, обновив многомесячные максимумы. Котировки взлетели на 10–32% за считанные часы. Сильнее всего — на 32% — подорожали бумаги группы ЛСР (капитализация 81 млрд руб.), достигнув 879,8 руб. (максимум с апреля 2025 года). Акции «Эталона» выросли на 12%, а «Самолета» — на 12,5%, сообщает "Коммерсант".

Причина — не фундамент

Участники рынка связывают скачок с техническими факторами. 27 октября брокер «Т-Инвестиции» ввел ограничения на открытие коротких позиций по акциям ЛСР. Это спровоцировало эффект «шорт-сквиза»: трейдеры, ставившие на падение, были вынуждены массово выкупать бумаги, чтобы закрыть позиции и избежать маржин-коллов.

«Перегруженный шорт у многолетних минимумов очень хрупок. Хватает любой искры, чтобы инвесторы начали закрывать позиции», — отмечает член совета НАСФП Алексей Тараповский.

Фундаментальные проблемы

Рост оказался временным. К 14:00 котировки ЛСР отыграли половину взлета после дискретного аукциона. Фундаментально сектор остается слабым:

Убытки: ЛСР, «Эталон» и «Самолет» показали убытки по МСФО за полугодие.

Долг: Соотношение чистого долга к EBITDA у «Эталона» и «Самолета» превышает 3x.

Рейтинги: В октябре АКРА и НРА понизили рейтинг «Самолета».

Спрос: Жесткая ДКП ЦБ (ставка около 18%) и сворачивание льготной ипотеки давят на продажи.

Эксперты считают, что инвесторы быстро отыграют этот рост, так как реальных причин для подорожания девелоперов нет.

Отметим, на фоне высоких процентных ставок ввод жилья в России продолжает замедляться. По данным Росстата, за январь—сентябрь 2026 года в стране сдано 66,3 млн кв. м жилья, что на 13,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре падение составило 8,8% (8,2 млн кв. м). Минстрой сохраняет оптимизм. Несмотря на трудности в ряде регионов, ведомство рассчитывает выполнить годовой план в 100 млн кв. м, хотя текущие темпы делают эту задачу крайне сложной.