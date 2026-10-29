Экономика буксует: почему рост ВВП замедлился до 0,5% даже при росте промышленности

Рост экономики России в сентябре резко замедлился до 0,5% в годовом выражении (после 0,8% в августе), следует из оценки Минэкономразвития. За девять месяцев ВВП вырос всего на 0,6%. Улучшение в промышленности было нивелировано обвалом в сельском хозяйстве и спадом в добыче, сообщает "Коммерсант".

Разнонаправленная динамика

Сельское хозяйство: рухнуло на 12,3% в сентябре (после роста на 6,6% в августе). Спад за квартал составил почти 4%.

Добыча: углубила падение с 1,3% до 4,1%.

Оптовая торговля: замедлилась с 0,5% до 1,9%.

Промышленность: показала отскок. С устранением сезонности выпуск вырос на 1,1% к августу. В годовом выражении спад на 0,6% сменился ростом на 1,8%. Главный драйвер — ОПК и машиностроение (рост на 21,3%).

Потребители

Спрос в сентябре оживился: оборот розницы и общепита вырос на 3,6%. Реальные располагаемые доходы населения в III квартале ускорились до 3,4%. Однако в октябре рост потребления начал замедляться.

Настроения бизнеса

Несмотря на октябрьский оптимизм (индекс ИНП РАН вырос на 7 пунктов), планы по выпуску остаются нулевыми. Баланс оценок спроса глубоко отрицательный (минус 28%). Эксперты отмечают, что говорить об устойчивом расширении выпуска нельзя, так как спрос продолжает замедляться.

Мнение экспертов

Эксперты подчеркивают, что замедление экономики связано с жесткой денежно-кредитной политикой и ждать чудес не стоит. 23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%. Это означает, что экономика будет жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) еще как минимум год. Прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов.

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает эксперт института имени Столыпина Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает, что период жесткой ДКП длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.