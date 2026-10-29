Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном

Apple анонсировала новое поколение MacBook Pro в 14- и 16-дюймовых моделях. Главные новшества — дисплей PROLED XDR на технологии тандемного OLED с пиковой яркостью до 2000 нит и контрастностью 10 000 000:1, а также впервые появившийся на Mac сенсорный экран Touch. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, охватывает цветовые пространства P3 и Adobe RGB и более 80% Rec. 2020 для HDR-видео. Сенсор встроен непосредственно в панель дисплея, что снижает задержку; macOS автоматически преобразует касания в клики, а обновленные API позволяют разработчикам создавать приложения под Touch.

Корпуса стали тоньше и легче: 14-дюймовая модель весит 3 фунта, 16-дюймовая — 4 фунта.

Заявлена автономность до 24 часов, до 128 ГБ объединенной памяти и до 16 ТБ хранилища, шестидинамичная аудиосистема с басом глубже на 50%, порты Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, 12-мегапиксельная камера Center Stage.