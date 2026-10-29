Как изменился главный автовокзал Иркутска после 4 лет ремонта?

В Иркутске завершен капитальный ремонт здания автовокзала, находящегося в ведении АО «Автоколонна 1880». Работы, которые велись четыре года, были профинансированы за счет льготного займа Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Для вокзала 1963 года постройки это первое масштабное обновление за десятилетия.

Что сделано?

В рамках модернизации отремонтированы фасады и кровля, устроены эвакуационные лестницы и смонтирована архитектурная подсветка. Ранее на территории обустроили санитарные зоны, комнату матери и ребенка, камеру хранения, а также установили навес над перроном, защищающий от осадков.

Мнение власти

Заместитель губернатора Александр Анчугин подчеркнул, что обновление вокзала — это шаг к соответствию инфраструктуры современным требованиям.

«Автовокзал — точка отправления, и важно, чтобы она начиналась в комфортных и безопасных условиях», — отметил чиновник.

Министр экономики Виктор Цишковский добавил, что механизм институтов развития позволяет реализовывать проекты, значимые для инвестиционной привлекательности региона.

Позиция бизнеса

Генеральный директор «Автоколонны 1880» Илья Соловаров отметил, что предприятие системно подходит к обновлению: сначала закупило 17 новых автобусов за пять лет, а теперь модернизирует инфраструктуру. Генеральный директор КРИО Анастасия Оборотова подчеркнула, что поддержка таких проектов — это не просто инвестиция, а вклад в ответственный бизнес:

«Автоколонна» системно подходит к модернизации... Это ответственный подход, который мы готовы поддерживать».