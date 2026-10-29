ФРП станет инвестфондом: Фонд развития промышленности интегрируют с ВЭБ.РФ для привлечения частных денег

Правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд, созданный в 2014 году для выдачи льготных займов под 3–5% годовых, будет преобразован в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) и интегрирован в контур госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщает "Коммерсант".

Зачем это нужно?

Главная цель — привлечь частный капитал. Действующая форма ФРП (автономное учреждение) не позволяет эффективно привлекать рыночные инвестиции. ВЭБ же сможет выпускать облигации и привлекать средства соинвесторов. По расчетам ВЭБа, на 1 рубль капитала ФРП удастся привлечь 9–10 рублей рыночного финансирования.

Масштаб изменений

Интеграция позволит профинансировать новые промышленные проекты на общую сумму 1,2 трлн рублей. Докапитализация ВЭБа будет происходить за счет субсидий из бюджета, источником которых станут возвращаемые предприятиями льготные кредиты (96,9 млрд руб. в 2027 году, 123,7 млрд руб. в 2028-м).

Что изменится для бизнеса?

Представители ВЭБ.РФ и Минэкономразвития заверяют, что для конечных заемщиков условия не изменятся:

Ставки останутся на уровне 3% и 5% годовых.

Сроки займов — до 7 лет.

ФРП сохранит самостоятельность в отборе и мониторинге проектов.

Мнение эксперта

Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин назвал это «глубокой финансовой трансформацией». По его словам, это критически важно для проектов стоимостью в десятки и сотни миллиардов рублей, так как увеличит норматив достаточности капитала ВЭБа без прямой нагрузки на бюджет.