Новости

ФРП станет инвестфондом: Фонд развития промышленности интегрируют с ВЭБ.РФ для привлечения частных денег

Правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд, созданный в 2014 году для выдачи льготных займов под 3–5% годовых, будет преобразован в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) и интегрирован в контур госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщает "Коммерсант".

Зачем это нужно?

Главная цель — привлечь частный капитал. Действующая форма ФРП (автономное учреждение) не позволяет эффективно привлекать рыночные инвестиции. ВЭБ же сможет выпускать облигации и привлекать средства соинвесторов. По расчетам ВЭБа, на 1 рубль капитала ФРП удастся привлечь 9–10 рублей рыночного финансирования.

Масштаб изменений

Читайте также:

Геополитика: какие акции защитят портфель при позитиве и что брать при негативе
29 октября 2026
«Яндекс» и Ozon в топе: «СберИнвестиции» обновили список самых перспективных акций
29 октября 2026

Интеграция позволит профинансировать новые промышленные проекты на общую сумму 1,2 трлн рублей. Докапитализация ВЭБа будет происходить за счет субсидий из бюджета, источником которых станут возвращаемые предприятиями льготные кредиты (96,9 млрд руб. в 2027 году, 123,7 млрд руб. в 2028-м).

Что изменится для бизнеса?

Представители ВЭБ.РФ и Минэкономразвития заверяют, что для конечных заемщиков условия не изменятся:

  • Ставки останутся на уровне 3% и 5% годовых.
  • Сроки займов — до 7 лет.
  • ФРП сохранит самостоятельность в отборе и мониторинге проектов.

Мнение эксперта

Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин назвал это «глубокой финансовой трансформацией». По его словам, это критически важно для проектов стоимостью в десятки и сотни миллиардов рублей, так как увеличит норматив достаточности капитала ВЭБа без прямой нагрузки на бюджет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1396)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес