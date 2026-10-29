Иркутянин при попытке стать инвестиционным магнатом лишился 3 млн рублей

Житель Иркутска при попытке заработать на инвестициях лишился крупной суммы – своих накоплений и денег, взятых в кредит. Подробности рассказали в региональной полиции.

Соответствующий заработок сибиряку предложили в соцсетях. Его убедили установить несколько приложений и следовать инструкциям. Чтобы разбогатеть, мужчина даже решился на кредит в 1,6 млн рублей и занял деньги у близких.

Переводы мошенникам, которые все это время были с ним на связи под видом брокеров, он проводил через электронные сервисы. Кураторы требовали регулярно повторять операции, чтобы «биржу не заблокировали».

В какой‑то иркутянина убедили оплатить еще и штраф, на погашение которого он занял еще 200 тысяч рублей у своей знакомой. В общей сложности он потерял почти 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», проводится расследование.