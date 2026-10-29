«Черноморский вариант»: соло-поездки вытесняют организованные туры на Байкал

Путешественники все чаще предпочитают соло-поездки в Иркутскую область, нежели в составе организованных групп. Такую тенденцию заметили представители туротрасли, рассказал во время пресс-конференции заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов, подводя итоги теплого сезона.

«Самый основной тренд – это падение числа организованных туристов и большое развитие самостоятельного туризма. То, о чем мы говорили еще лет много назад: мы приходим опять к черноморскому варианту, как я его называю», – сказал спикер.

Он пояснил, что люди заранее бронируют гостиницы, а все необходимые услуги выбирают и получают по приезде. «Это говорит о том, что у нас стала более развитая инфраструктура на месте получения услуг. Раньше без предварительного заказа это все было очень трудно получить. Сейчас мы наблюдаем по летнему сезону уже такой устойчивый тренд», – отметил эксперт.

Что касается предстоящего зимнего сезона, то в такой период люди все же стараются чаще ехать на Байкал в составе организованных групп. В пиковые даты на экскурсии и другие развлечения высокий спрос, потому заказать все на месте бывает непросто, однако ситуация может измениться.

«Зимой вроде больше процент организованного туризма, но тенденция нарастает, и я думаю, что предстоящий зимний сезон еще раз подтвердит дальнейшее падение организованных потоков и увлечение неорганизованных туристов», – резюмировал Вадим Копылов.