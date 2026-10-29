«Кто должен зачищать банкет?»: неэкологичный палаточный отдых захватывает Байкал

Туристы стали активнее приезжать на озеро Байкал в Иркутской области «дикарями», отдавая предпочтение палаткам вместо гостиниц. Однако у такого формата отдыха есть существенный минус – мусор, которые посетители забывают за собой убрать. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Падение гостиничной загрузки связана в том числе с тем, что мы опять наблюдаем в летний сезон увеличение неорганизованного туризма: палаточный отдых опять приобретает если не популярность, то большую распространенность. Мы уходили от этого несколько лет, и люди предпочитали палаткам стационарные средства размещения. Сейчас палаточный отдых стал превалировать», – подчеркнул спикер.

Эксперт уточнил, что эти путешественники выпадают из-под учета, поскольку за ними уследить проблематично. Вместе с тем такие люди пользуются инфраструктурой туризма «по полной программе».

«Соответственно, муниципалитетам, нацпарку и прочим органам приходится убирать и вывозить мусор, потому что не все сознательны в этом отношении. Ну и получается, что люди приезжают, оставляют отходы и уезжают. Кто должен убирать этот мусор и зачищать банкет? Во многом в данном вопросе имеются камни преткновения», – заметил Вадим Копылов.

Что любопытно, не останавливаются туристы в гостиницах нередко и в холодный период, оставаясь на ночевку в машине. Предполагается, что такая тенденция будет развиваться в текущем зимнем сезоне.