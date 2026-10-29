Промышленность Приангарья бьет рекорды: Индекс производства вырос почти на 4%

Промышленное производство в Иркутской области за 9 месяцев 2026 года показало уверенный рост. По данным Иркутскстата, индекс производства в январе – сентябре составил 103,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Главные драйверы роста:

Добыча: Сектор вырос на 4,1%. Добыча металлических руд увеличилась на 12,1%, прочих полезных ископаемых — на 8,4%.

Обработка: Прирост составил 4,0%. Здесь зафиксирован настоящий бум в производстве прочих готовых изделий (+92,2%) и химических веществ (+74,2%). Также значительно выросли готовые металлические изделия (+31,8%) и резиновые/пластиковые изделия (+15,7%).

Прирост составил 4,0%. Здесь зафиксирован настоящий бум в производстве прочих готовых изделий (+92,2%) и химических веществ (+74,2%). Также значительно выросли готовые металлические изделия (+31,8%) и резиновые/пластиковые изделия (+15,7%). Энергетика: Индекс производства в сфере электроэнергии, газа и пара достиг 104,3%.

В то же время в сфере водоснабжения и водоотведения зафиксировано снижение показателей до 93,2%.