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Доплата за полет: В России планируют ввести новый сбор с авиабилетов ради поддержки отечественного авиапрома

В России обсуждается введение нового авиасбора для пассажиров. С 2027 года при покупке билетов может взиматься дополнительный сбор: 500 рублей за перелеты по России и 1000 рублей — за рубеж.

Инициатива, прорабатываемая Минпромторгом, направлена на поддержку отечественного авиастроения.

Средства планируется направить на субсидирование лизинга и эксплуатации 258 новых российских самолетов, включая МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. По предварительным данным, администрировать сбор будет Минтранс. Окончательное решение по суммам и самому факту введения налога пока не принято.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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