«Коммунальная диверсия»: Как энергетики за два дня спасли Усть-Илимск от замерзания

В ночь на понедельник в Усть-Илимске произошла коммунальная диверсия: неизвестные проникли в тепловой пункт и повернули задвижку. Из-за резкого скачка давления в десятках квартир на улице Дальневосточной вышли из строя радиаторы отопления.

Однако коммунальная катастрофа была предотвращена благодаря молниеносной реакции. Менее чем за два дня специалисты Байкальской энергетической компании (БЭК) совместно с управляющей компанией заменили отопительные приборы в 63 квартирах, вернув тепло в дома.

«Хочу поблагодарить энергетиков Эн+ за оперативность. Специалисты восстановили подачу тепла там, где из-за протечек были перекрыты стояки, а в течение нескольких дней заменили поврежденные радиаторы за счет компании», — отметил мэр города Эдуард Симонов.

Как это было

Реакция служб была мгновенной. Уже утром на месте работали 10 ремонтных бригад (ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ и УК «Усть-Илимское ЖКХ 2008»). Действия спасателей координировал лично мэр Эдуард Симонов.

Ущерб и последствия

Помимо замены радиаторов, жителям обновили фурнитуру (вентили, краны). Однако авария нанесла материальный ущерб: в некоторых квартирах повреждены полы, стены и мебель из-за протечек. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемых. После проведения оценки ущерба расходы на ремонт будут взысканы с виновных в порядке регресса.