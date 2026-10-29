В Правобережном округе Иркутска расселят 73 дома по КРТ

В Иркутске в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная приступили к реализации договора о комплексном развитии территории. Документ между администрацией города и ООО СЗ «СК "ВСЕ СВОИ"» был подписан в октябре прошлого года. По условиям инвестор должен расселить 73 многоквартирных дома до конца 2029 года; процесс уже начался. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Это уникальный для Иркутска проект. По сравнению с другими договорами КРТ здесь охвачена самая большая территория — более 13 га. В соответствии с законодательством применена практика включения в границы не только аварийных домов, но и так называемых критериальных. Это МКД, которые по техническим, физическим и другим характеристикам считаются ветхими или морально устаревшими, но статуса "аварийного" у них нет. Это хорошая возможность большому числу горожан улучшить жилищные условия или получить денежную компенсацию в течение ближайших трех-четырех лет», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Помимо возведения около 220 тыс. кв. м нового жилья, застройщик обязан сформировать и передать в муниципальную собственность участок площадью не менее 3 га для размещения школы на 1275 мест.

Полный срок реализации договора — до 31 декабря 2033 года. По словам мэра, реализация проекта станет началом воплощения концепции развития Знаменского предместья, которая предполагает масштабную перестройку района и создание социальной, деловой и транспортной инфраструктуры.